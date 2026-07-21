Violencia contra mujer en Monclova resulta ser un pago

MONCLOVA COAH..— Lo que parecía un caso de violencia contra una mujer terminó siendo una carrera contrarreloj para llegar a tiempo a realizar un pago en una tienda Elektra, luego de que una joven pareja fuera reportada por comerciantes mientras corría sobre el bulevar Harold R. Pape.

Los hechos ocurrieron la noche del martes, cuando testigos observaron a un hombre y una mujer desplazarse apresuradamente por la principal arteria de la ciudad. Algunos comerciantes interpretaron la escena como una agresión y alertaron a los números de emergencia al señalar que el hombre perseguía y golpeaba a la joven.

En respuesta al reporte, elementos de Seguridad Pública Municipal acudieron al sitio e interceptaron a la pareja para verificar la situación.

Tras entrevistarse con ambos, los oficiales confirmaron que no se trataba de un hecho de violencia, sino de un matrimonio que corría con la intención de llegar antes del cierre de una sucursal de Elektra, donde debían realizar un pago.

La intervención policial retrasó momentáneamente a la pareja; sin embargo, una vez aclarada la situación, los elementos municipales optaron por brindarles apoyo y los trasladaron hasta la tienda para que pudieran cumplir con el pago.

El incidente concluyó sin personas lesionadas ni la comisión de algún delito, luego de que la confusión fuera aclarada por los involucrados y los agentes preventivos.