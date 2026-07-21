Bomberos controlan incendio en vivienda abandonada en Monclova

MONCLOVA, COAH.— Un incendio registrado durante la madrugada de ayer en una vivienda abandonada de la colonia Hipódromo movilizó a elementos del Cuerpo de Bomberos, luego de que vecinos reportaron al sistema de emergencias 911 que el inmueble era consumido por el fuego.

El siniestro ocurrió sobre la calle 10, a la altura del domicilio marcado con el número 1023, donde los bomberos desplegaron un operativo para controlar las llamas y evitar que se propagaran hacia viviendas contiguas.

Durante las maniobras, el personal detectó que el fuego consumía principalmente grandes cantidades de basura, plásticos y otros desechos acumulados en el interior del inmueble. Tras varios minutos de trabajo, lograron sofocar por completo el incendio.

De acuerdo con vecinos del sector, la vivienda permanece abandonada desde hace tiempo y es utilizada con frecuencia por personas presuntamente consumidoras de sustancias tóxicas, quienes ingresan para resguardarse y acumulan diversos residuos en el lugar.

Los habitantes señalaron que no es la primera ocasión en que se registra un incendio en esa propiedad. Afirmaron que quienes ocupan ilegalmente el inmueble suelen encender fogatas en el interior, situación que ha derivado en emergencias similares y mantiene en alerta a las familias que habitan en los alrededores.

Una vez extinguido el fuego, los elementos del Cuerpo de Bomberos realizaron labores de enfriamiento para descartar una posible reactivación del incendio y concluyeron el servicio sin que se reportaran personas lesionadas.