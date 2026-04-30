Captura AIC a 'El Yopo'

César N., alias El Yopo, de 27 años de edad, fue detenido por la Agencia de Investigación Criminal (AIC) en Monclova, tras una orden de aprehensión por su probable responsabilidad en un robo agravado. La captura se produjo justo cuando el imputado abandonaba las celdas de Seguridad Pública Municipal, donde había estado recluido.

Detalles de la detención

Los agentes de la AIC ya esperaban a César N. con el mandato judicial en mano, lo que demuestra que las órdenes pendientes siempre alcanzan a quienes intentan evadir la justicia. La orden fue girada por un juez del Juzgado de Primera Instancia en materia penal del sistema acusatorio y oral del Distrito Judicial de Monclova.

Contexto del robo agravado

De acuerdo con las investigaciones, El Yopo está relacionado con un atraco en un domicilio, donde presuntamente utilizó un arma para intimidar a las víctimas y apoderarse de diversos objetos, incluyendo autopartes. Tras su detención, fue trasladado a la Fiscalía General del Estado, donde se integró el procedimiento correspondiente, y posteriormente fue internado en el Centro de Comunicaciones, Cómputo, Control y Comando (C4), habilitado como penal provisional.

César N. permanecerá bajo resguardo mientras espera su presentación ante un Juez de Control en su audiencia inicial, donde se determinará si es vinculado o no a proceso por el delito de robo agravado. Este caso resalta la efectividad de las autoridades en la lucha contra el crimen en la región.