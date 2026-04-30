En la Escuela Sarita Muzquiz detienen a maestra por agresión a niña

MONCLOVA, COAH.– Una denuncia por presunto maltrato infantil sacudió a la comunidad escolar de la primaria "Prof. Sara Múzquiz Castillo", luego que una madre acusó a una docente de haber agredido físicamente a su hija de apenas seis años dentro del aula.

Los hechos habrían ocurrido al interior del plantel ubicado sobre la calle Progreso, en la Zona Centro, donde la menor cursa el primer grado. Según la denuncia presentada ante la Fiscalía General del Estado, la niña regresó a su domicilio con visibles lesiones en uno de sus brazos, lo que encendió la alarma de su madre.

En un inicio, la mujer pensó que se trataba de un accidente o de algún incidente con otros alumnos; sin embargo, tras insistir en preguntarle, la pequeña señaló directamente a su maestra como la responsable de las heridas.

De acuerdo con la versión de la menor, todo ocurrió mientras realizaban actividades en el salón. Al tener dificultades para ver, decidió cambiar de lugar, lo que aparentemente molestó a la docente, quien reaccionó de forma brusca.

La niña relató que fue sujetada con fuerza y llevada hasta el frente del salón, donde posteriormente fue empujada, provocándole rasguños en el antebrazo, presuntamente ocasionados por las uñas de la maestra.

La situación no terminó ahí, ya que, según la denuncia, la menor también habría sido excluida de la entrega de material escolar al finalizar la jornada, lo que generó aún más indignación entre sus familiares.

Al profundizar en la conversación, la madre descubrió que no sería la primera vez que la docente actúa de manera agresiva, pues la niña refirió que tanto ella como otros compañeros han sido tratados con brusquedad en distintas ocasiones, aunque anteriormente no había presentado lesiones visibles.

Ante estos hechos, la madre decidió acudir ante la Fiscalía General del Estado para interponer una denuncia formal y exigir que se investigue el caso a fondo, con el fin de esclarecer lo ocurrido y evitar que situaciones similares se repitan.

Asimismo, trascendió que no sería la primera vez que surgen señalamientos contra la misma docente, ya que en ciclos anteriores se habría presentado un incidente similar que no fue denunciado formalmente.