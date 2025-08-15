Cruz Roja Mexicana asiste a mujer tras atentar contra su vida en hotel

Una mujer de 45 años movilizó a las autoridades y paramédicos de Cruz Roja Mexicana, tras intentar quitarse la vida en un hotel de la ciudad al ingerir una sobredosis de medicamento usado para trastornos de ansiedad. Los hechos ocurrieron cerca de las 16:30 horas de ayer, cuando el personal del Hotel Holiday Inn, ubicado sobre el bulevar Harold R. Pape, en el cruce con la calle Allende de la colonia Guadalupe, alertó a la línea de emergencias tras encontrar a la mujer en estado de intoxicación.

La mujer, identificada como Yaneth Ramírez, consumió diez pastillas de Alprazolam, un medicamento utilizado para tratar la ansiedad. Sin embargo, no proporcionó detalles sobre en qué habitación se encontraba alojada.

Al recibir el reporte, paramédicos de Cruz Roja Mexicana se movilizaron al lugar, acompañados por elementos de la Policía Municipal. Tras llegar al hotel, los socorristas atendieron a la mujer y la trasladaron de inmediato al Hospital San José para su atención médica.

Afortunadamente, Yaneth Ramírez fue estabilizada y se encuentra bajo observación médica. La Policía Municipal realizó las diligencias correspondientes para tomar conocimiento del intento de suicidio, mientras que las autoridades continúan investigando las causas que la llevaron a tomar esta decisión.