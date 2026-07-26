Cae por falso reporte que movilizó al 911

MONCLOVA, COAH.– Un presunto reporte falso de una agresión con arma blanca provocó la movilización de corporaciones de seguridad y cuerpos de auxilio durante la madrugada de este domingo en la colonia San Francisco. Al no localizar víctimas ni evidencias del hecho, elementos de la Policía Municipal detuvieron a un joven de 20 años por su presunta participación en el uso indebido del sistema de emergencias.

La alerta falsa sobre un ataque con arma blanca generó un despliegue de seguridad en la colonia San Francisco.

La alerta fue recibida a través del sistema de emergencias 911, donde se informó que dos personas habían resultado lesionadas con arma blanca en el cruce de las calles Pánfilo Natera y Carrillo Puerto.

Ante la gravedad del reporte, se desplegó un operativo en el que participaron elementos de la Policía Municipal, agentes de Tránsito, paramédicos de la Cruz Roja Mexicana y personal del Grupo de Rescate y Urgencias Médicas (GRUM).

Al arribar al sitio, las corporaciones no localizaron personas lesionadas, indicios de violencia ni evidencia de una riña. En el lugar únicamente encontraron a varias personas reunidas frente a un domicilio, quienes manifestaron que el sector permanecía en calma y que no había ocurrido ningún incidente.

Elementos de la Policía Municipal encontraron inconsistencias en el reporte y localizaron al joven responsable.

Tras detectar inconsistencias en el reporte, los oficiales realizaron diligencias para ubicar el origen de la llamada. Al marcar al número desde el cual se solicitó el auxilio, el teléfono comenzó a sonar entre las personas presentes.

El aparato era portado por Néstor Armando Macías, de 20 años. Aunque el joven negó haber realizado la llamada al 911, los elementos municipales procedieron con su detención al considerar que existían indicios de su presunta participación en el uso indebido del sistema de emergencias.

Posteriormente fue trasladado a la Comandancia Municipal, donde quedó a disposición de la autoridad competente, la cual determinará su situación jurídica conforme a la legislación vigente.

Las autoridades advierten que los reportes falsos al 911 son un delito que afecta la atención de emergencias reales.

Las autoridades recordaron que los reportes falsos al 911 constituyen un delito en Coahuila, ya que desvían recursos humanos y materiales destinados a la atención de emergencias reales y pueden retrasar el auxilio de personas que verdaderamente se encuentran en riesgo.