Asaltan a empleada de panadería en Monclova: se lleva 3 mil pesos

MONCLOVA, Coah.- Una empleada de un expendio de pan ubicado en la colonia Hipódromo terminó con una fuerte crisis nerviosa luego de ser amagada con una navaja y despojada de 3 mil pesos en efectivo.

Los hechos ocurrieron la tarde de ayer miércoles, en un comercio situado en el cruce de las calles 11 y 4, donde la trabajadora se encontraba realizando sus labores.

De acuerdo con el reporte, dos sujetos ingresaron sorpresivamente al establecimiento. Uno de ellos sacó una navaja y amenazó a la empleada para obligarla a entregar el dinero correspondiente a la venta del día.

Tras obtener el efectivo, ambos individuos escaparon por calles de la colonia a bordo de una motocicleta, dejando a la trabajadora en estado de crisis nerviosa.

Elementos de Seguridad Pública acudieron al lugar tras recibir el reporte y desplegaron un operativo de búsqueda para localizar a los presuntos responsables, pero no lograron asegurarlos.

También acudieron agentes de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado, quienes tomaron conocimiento de los hechos e iniciaron las diligencias correspondientes.

Paramédicos de la Cruz Roja atendieron a la empleada en el lugar debido a la crisis nerviosa que presentó después del asalto. Los socorristas trabajaron con ella hasta lograr controlarla.

Las autoridades mantienen la investigación para tratar de identificar y localizar a los responsables del robo.