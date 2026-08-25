Enfrentamiento en Candela deja un muerto y un policía herido

CANDELA, COAH.- Un civil armado murió y un elemento de la Policía Estatal resultó herido durante un enfrentamiento registrado en los límites de Coahuila y Nuevo León, donde fuerzas de seguridad desplegaron un operativo para impedir el ingreso de personas armadas al estado.

De acuerdo con la información oficial, los hechos ocurrieron durante un patrullaje de vigilancia realizado por agentes de la Policía Estatal en la zona limítrofe de Candela.

Los uniformados detectaron una camioneta en la que viajaban civiles armados, quienes presuntamente abrieron fuego contra los elementos al percatarse de su presencia.

La agresión derivó en un intercambio de disparos en el que uno de los civiles murió, mientras que un policía estatal resultó lesionado y fue trasladado para recibir atención médica.

Refuerzo de Seguridad en la Región

Tras el enfrentamiento, elementos de la Policía de Acción y Reacción (PAR), la Agencia de Investigación Criminal (AIC), el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Marina Armada de México reforzaron la vigilancia en la zona.

Las corporaciones activaron el protocolo de reacción para contener la situación y evitar el ingreso de civiles armados a territorio coahuilense.

Las autoridades mantienen el despliegue de seguridad en los límites estatales, mientras se realizan las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos.