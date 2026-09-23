Cae muzquence con cocaína

PIEDRAS NEGRAS, COAH.— Una inspección policial derivó en el aseguramiento de 26.13 kilogramos de cocaína y la detención de Enrique Buentello, de 64 años, originario de Múzquiz, Coahuila, en Eagle Pass.

Buentello conducía una camioneta Kia Sorento cuando estuvo a punto de provocar un choque con una patrulla en una intersección municipal, situación que llevó a los agentes a intervenirlo.

Durante la revisión de la unidad, los policías contaron con el apoyo de un elemento canino identificado como Lolkey, cuya inspección permitió detectar zonas ocultas dentro del vehículo.

Los agentes localizaron 24 paquetes de cocaína escondidos en un compartimiento acondicionado en el tablero y la consola central de la camioneta.

El cargamento fue asegurado por las autoridades y, de acuerdo con el reporte difundido, su valor fue estimado en más de 390 mil dólares.

Tras el hallazgo, el caso fue turnado a la Unidad de Investigaciones Antidrogas, instancia que quedó a cargo de las indagatorias relacionadas con el aseguramiento.

Enrique Buentello quedó detenido a raíz del operativo, mientras las autoridades continúan con la investigación para establecer las circunstancias relacionadas con el traslado de la droga.

El reporte difundido hasta el momento no establece públicamente si existen otras personas vinculadas con el cargamento asegurado.