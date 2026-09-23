Enfrenta a "El Zeus" y acaba lesionado tras intentar detenerlo

MONCLOVA, COAH.- Una disputa entre vecinos terminó con un hombre lesionado de la mano derecha, luego de que intentara detener a un sujeto que presuntamente golpeaba una camioneta frente a su domicilio, en la colonia Guerrero.

El incidente ocurrió cerca de la medianoche sobre la calle 31, donde Uriel Ulises, de 37 años, se encontraba en su vivienda marcada con el número 1116.

La intervención de Uriel Ulises

El hombre escuchó ruidos en el exterior y al salir observó a un individuo conocido como "El Zeus", quien, según su versión, se encontraba golpeando la puerta de una camioneta estacionada frente al inmueble.

Uriel Ulises intentó pedirle que se retirara, pero aseguró que el sujeto se encontraba alterado y comenzó una discusión entre ambos.

La situación subió de tono hasta que se produjo un forcejeo. En medio del altercado, Uriel Ulises intentó golpear al individuo, pero terminó lesionándose la mano derecha.

Reacción de las autoridades

Después del enfrentamiento, "El Zeus" se retiró del lugar y huyó entre las calles de la colonia, por lo que vecinos solicitaron la presencia de la Policía Municipal.

Los oficiales realizaron recorridos en los alrededores para tratar de localizar al señalado, pero no lograron ubicarlo.

Paramédicos de Cruz Roja atendieron a Uriel Ulises en el sitio, mientras que elementos de la Agencia de Investigación Criminal tomaron conocimiento del caso y realizaron las diligencias correspondientes.