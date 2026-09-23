Agresión a mujer en Monclova mientras compraba tortillas

MONCLOVA, COAH.- Una vecina de la colonia Barrera terminó hospitalizada luego de ser agredida, presuntamente, por dos mujeres, quienes la habrían sorprendido cuando caminaba por el sector para comprar tortillas de harina.

Detalles de la agresión

La agresión ocurrió cerca de las 22:00 horas sobre la calle Olimpiada, casi en el cruce con División del Norte, donde Margarita fue interceptada por dos mujeres que identificó como Keyla y otra conocida como "La Morena".

De acuerdo con el relato de la afectada, ambas se le acercaron repentinamente y comenzaron a golpearla a cachetadas. Posteriormente, la empujaron, provocando que perdiera el equilibrio y cayera.

Tras la agresión, las dos mujeres se retiraron del lugar, mientras Margarita quedó lesionada en la vía pública. Vecinos que presenciaron lo ocurrido solicitaron apoyo a través del sistema de emergencias.

Atención médica y respuesta policial

Elementos de la Policía Municipal acudieron al sitio y tomaron conocimiento de lo sucedido, mientras paramédicos de Bomberos atendieron a la afectada por las lesiones que presentaba en el rostro.

Debido a la condición de la mujer, los socorristas la trasladaron a la Clínica 7 del Instituto Mexicano del Seguro Social para que recibiera una valoración médica.

Los oficiales realizaron recorridos por las calles cercanas en busca de las señaladas, pero no lograron localizarlas.

Vecinos del sector manifestaron que las dos mujeres, presuntamente, han protagonizado otros conflictos en la colonia y solicitaron mayor presencia policial para prevenir nuevos enfrentamientos.