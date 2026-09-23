Taxista reporta persecución armada; autoridades no logran localizarlo

MONCLOVA, COAH.- Una llamada al sistema de emergencias 911 provocó una movilización de corporaciones municipales y estatales la noche del martes, luego de que un supuesto taxista denunciara que era perseguido por varios hombres armados.

El reporte se recibió alrededor de las 22:00 horas. El usuario aseguró ser operador de un taxi de la línea Cherokee, con número económico 10, y afirmó que había salido de la colonia Primero de Mayo rumbo a la avenida Industrial para posteriormente incorporarse al libramiento.

Según su versión, desde que abandonó el sector comenzó a notar que varios vehículos lo seguían. Entre las unidades que describió mencionó un automóvil gris, otro negro, una cuatrimoto y una camioneta blanca.

El supuesto afectado también aseguró que los ocupantes podrían pertenecer a un grupo delictivo y que había recibido amenazas de muerte.

Movilización de las autoridades

Ante el reporte, las corporaciones desplegaron un operativo de búsqueda en el sector señalado, principalmente sobre la avenida Industrial y el libramiento, con el objetivo de localizar al taxista y verificar su situación.

Sin embargo, los recorridos concluyeron sin resultados. Los agentes no encontraron al operador que realizó la llamada ni localizaron vehículos que coincidieran con las características proporcionadas.

Las autoridades también intentaron comunicarse nuevamente al número desde el cual se realizó el reporte, pero el usuario dejó de contestar las llamadas.

Investigación en curso

Hasta el momento, la supuesta persecución no ha podido ser corroborada, por lo que las autoridades mantienen el caso bajo investigación para establecer si el hecho ocurrió o si se trató de un reporte falso.