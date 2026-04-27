Un conductor perdió el control de su vehículo y se impactó contra una vivienda

MONCLOVA, COAH.- La madrugada de ayer se vio sacudida por un aparatoso accidente que movilizó a corporaciones policiacas y cuerpos de emergencia en la colonia Los Pinos, luego de que un borracho estrellara su auto contra la fachada de una vivienda ajena.

El accidente ocurrió en la madrugada

El percance ocurrió la madrugada de ayer en el cruce de las calles Jalisco y Nuevo León, despertando a los vecinos por el estruendo del impacto. De acuerdo con los primeros reportes, el conductor, identificado como Erick, no viajaba solo, sino acompañado por su pareja, Andrea Díaz, de 21 años.

Detalles del incidente

Trascendió que la pareja había salido de un centro nocturno y presuntamente se encontraba en estado de ebriedad al momento del incidente. La unidad terminó incrustada en la estructura del domicilio, causando daños materiales de consideración.

Elementos del Departamento de Control de Accidentes arribaron al sitio para tomar conocimiento de los hechos y asegurar el área, mientras que paramédicos del GRUM brindaron atención prehospitalaria a los involucrados. Ambos presentaban golpes, pero no fue necesario su traslado de emergencia, según informes preliminares.

Acciones de la autoridad

La zona fue acordonada durante varios minutos, mientras se realizaban las diligencias correspondientes y se evaluaban los daños ocasionados a la propiedad afectada.