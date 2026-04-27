Ricardo Hernández causa alarma por disparos en colonia Moderno

Una fuerte movilización de elementos de Seguridad Pública de Monclova se registró la tarde de ayer en la colonia Moderno, tras el reporte ciudadano de presuntas detonaciones de arma de fuego que generaron pánico entre los habitantes del sector.

Los hechos se originaron sobre el cruce de las calles Barajas y Río Bravo, donde vecinos alertaron a las autoridades al escuchar lo que describieron como múltiples disparos. La respuesta policial fue inmediata, desplegándose varias unidades hacia el punto señalado.

Acciones de la autoridad

Al arribar al domicilio reportado, los oficiales se entrevistaron con un hombre que se identificó como Ricardo Hernández, quien tenía en su poder un fusil de balines. De acuerdo con su versión, se encontraba realizando disparos al aire, sin intención de causar daño.

Tras verificar la situación, los uniformados procedieron al aseguramiento del arma, al considerar que su uso indebido representaba un riesgo para los vecinos, ya que este tipo de artefactos puede provocar lesiones.

Detalles confirmados

Las autoridades informaron al individuo sobre los peligros y restricciones en el uso de este tipo de armas, reiterando que no deben ser utilizadas en zonas habitacionales. Una vez controlada la situación, los elementos se retiraron del lugar, restableciendo la calma en la colonia, donde el temor inicial por un posible hecho violento quedó descartado.