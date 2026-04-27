Riña familiar interrumpe festejo en Frontera: autoridades intervienen

La noche de ayer se tornó violenta en la colonia Occidental, donde una reunión familiar terminó en una riña que movilizó a corporaciones de seguridad y generó alarma entre vecinos del sector.

Los hechos ocurrieron sobre la calle Alonso de León, donde, de acuerdo con testimonios recabados en el lugar, varios integrantes de una familia convivían en un festejo que transcurría con aparente normalidad. Sin embargo, el consumo de bebidas alcohólicas elevó la tensión entre dos de los presentes, quienes comenzaron una discusión que rápidamente escaló a los golpes.

¿Cómo ocurrió la riña familiar?

El altercado subió de tono en cuestión de minutos. Gritos, empujones y agresiones físicas rompieron la tranquilidad de la zona, obligando a residentes cercanos a solicitar el apoyo de las autoridades ante el temor de que la situación se saliera de control.

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Elementos de Seguridad Pública arribaron con rapidez al sitio señalado. A su llegada, intervinieron para separar a los involucrados y contener la confrontación, logrando restablecer el orden tras varios minutos de tensión. No se reportaron personas lesionadas de gravedad en el lugar, aunque la escena dejó evidente el nivel de violencia que alcanzó el conflicto.

Acciones de la autoridad

Tras controlar la situación, los oficiales realizaron las acciones correspondientes para evitar que el incidente se reavivara, mientras la calma regresaba paulatinamente a la colonia.