Lesionado tras choque en Monclova: Cruz Roja atendió al afectado

Un fuerte accidente vial registrado la tarde de ayer en calles de la colonia Miravalle 5 dejó como saldo una persona lesionada, además de generar la movilización de cuerpos de emergencia y autoridades municipales.

¿Cómo ocurrió el accidente?

Los hechos se reportaron en el cruce de la calle Domingo Arrieta y la avenida Colombia, donde un automóvil de la marca Fiat, en color blanco, se vio involucrado en el percance. En dicha unidad viajaba la persona que resultó lesionada tras el impacto.

Acciones de la autoridad

De acuerdo con los primeros informes recabados en el sitio, vecinos del sector alertaron a las autoridades luego de escuchar el estruendo provocado por la colisión. En cuestión de minutos, paramédicos de la Cruz Roja arribaron al lugar para brindar atención prehospitalaria al afectado, quien presentaba diversas lesiones, por lo que fue estabilizado en el sitio.

Elementos del Departamento de Control de Accidentes también acudieron al punto para tomar conocimiento de lo sucedido y realizar el peritaje correspondiente, con el objetivo de deslindar responsabilidades entre los involucrados.