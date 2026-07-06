Ernesto Flores es hospitalizado tras riña en colonia Pípila

MONCLOVA COAH.- Dos hombres resultaron lesionados durante una riña registrada la madrugada de ayer en la colonia Pípila, presuntamente derivada de viejas diferencias personales. Uno de los afectados requirió traslado hospitalario, mientras que el segundo buscó atención médica por sus propios medios.

El lesionado de mayor gravedad fue identificado como Ernesto Flores Macías, de 37 años, con domicilio en el cruce del bulevar San José y la calle Otoniel Lira. De acuerdo con los primeros informes, se encontraba acompañado de un hombre identificado como Erick cuando ambos fueron interceptados por varios sujetos con quienes, presuntamente, mantenían conflictos desde tiempo atrás.

La pelea se originó por viejas rencillas entre los involucrados.

Según la información recabada, la confrontación verbal escaló rápidamente hasta convertirse en una agresión física, durante la cual ambos hombres sufrieron diversos golpes. Ernesto presentó lesiones que requirieron atención prehospitalaria inmediata, mientras que Erick recibió un golpe en la cabeza.

Tras el reporte de vecinos que alertaron sobre la pelea, paramédicos del Grupo de Rescate y Urgencias Médicas (GRUM) acudieron al lugar para brindar atención a los lesionados. Después de estabilizar a Ernesto, lo trasladaron a la Clínica 86, donde quedó internado bajo observación médica para una valoración especializada.

Paramédicos del GRUM atendieron a los heridos en el lugar de la riña.

Por su parte, Erick decidió retirarse del sitio y acudir posteriormente por sus propios medios a un hospital para ser valorado, ya que, de manera preliminar, la lesión que presentaba no comprometía su estado de salud.

Hasta el cierre de esta edición, las autoridades no reportaban personas detenidas ni habían informado sobre el paradero de los presuntos agresores. Elementos competentes tomaron conocimiento de los hechos e iniciaron las investigaciones para esclarecer la agresión y determinar las responsabilidades correspondientes.

Las autoridades iniciaron investigaciones para dar con los agresores.