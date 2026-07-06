Riña familiar en Los Lirios: Grecia agredió a Mariel con navaja

MONCLOVA, COAH.– Una joven resultó lesionada con una navaja de afeitar tras una riña familiar registrada la mañana del sábado en el fraccionamiento Los Lirios. La presunta agresora, identificada como Grecia, de 18 años, fue detenida por elementos de la Policía Municipal.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 6:00 horas en el cruce de las calles Londres y España, frente a una tienda de conveniencia, donde autoridades y cuerpos de auxilio atendieron el reporte de una persona lesionada.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, Grecia presuntamente atacó a su cuñada, Mariel, provocándole dos heridas cortantes en el rostro con una navaja de afeitar.

Según los primeros reportes, ambas mujeres convivían con familiares desde horas antes y habían ingerido bebidas alcohólicas. Al dirigirse al establecimiento surgió una discusión derivada de diferencias personales que mantenían desde tiempo atrás.

La confrontación pasó de los insultos a los golpes y, durante el forcejeo, la presunta responsable sacó el arma punzocortante y lesionó a Mariel. La víctima también respondió con golpes de puño, ocasionando un hematoma en la frente de Grecia.

Alexis, esposo de la presunta agresora y hermano de la lesionada, intervino para intentar separarlas; sin embargo, no logró impedir el ataque.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana brindaron atención prehospitalaria a Mariel, quien presentaba abundante sangrado en el rostro y posteriormente fue trasladada al Hospital General de Zona No. 7 del IMSS para recibir atención médica especializada.

Elementos de la Policía Municipal aseguraron a Grecia y también a Alexis para ponerlos a disposición de las autoridades competentes, que realizarán las investigaciones correspondientes para el deslinde de responsabilidades. La presunta agresora quedó bajo arresto por estos hechos.