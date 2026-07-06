Chevrolet Cobalt volcado en Castaños: ocupantes huyen del lugar

CASTAÑOS COAH— Un automóvil Chevrolet Cobalt blanco volcó durante la madrugada de ayer sobre la Carretera Federal 57, al sur del municipio, y fue localizado completamente abandonado, lo que movilizó a corporaciones policiacas y cuerpos de auxilio.

El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 171, frente a la empresa Arcosa, donde la unidad quedó con severos daños tras salir de la carpeta de rodamiento y terminar volcada a un costado de la vía.

¿Cómo ocurrió el accidente?

De acuerdo con los primeros informes, el vehículo circulaba con dirección al sur cuando, por causas que aún no han sido determinadas por las autoridades, el conductor perdió el control del volante. La unidad cruzó el camellón central, invadió los carriles de circulación contraria y finalmente quedó volcada con orientación hacia el norte.

Luego del reporte al sistema de emergencias, elementos de la Policía Municipal acudieron al sitio para asegurar el área, controlar la circulación vehicular y prevenir otro percance mientras se realizaban las diligencias correspondientes.

Acciones de la autoridad

Durante la inspección, los oficiales confirmaron que el automóvil había sido abandonado, ya que ninguno de sus ocupantes permanecía en el lugar. La ausencia de personas impidió establecer de inmediato si hubo lesionados o las condiciones en las que abandonaron la unidad.

Minutos más tarde, paramédicos de la Cruz Roja Mexicana realizaron un recorrido por la zona para brindar atención prehospitalaria; sin embargo, no localizaron a persona alguna relacionada con el accidente, por lo que concluyeron su intervención.

Las autoridades mantuvieron el resguardo del sitio mientras se efectuaban las diligencias correspondientes. Posteriormente, una grúa retiró el vehículo para liberar por completo la circulación en ese tramo de la Carretera Federal 57.