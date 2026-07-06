Taxista Jesús N sufre accidente en Monclova: hospitalizado

MONCLOVA COAH.- Un chofer de la línea Radio Taxímetros Monclova resultó lesionado la mañana del domingo luego de perder el control de la unidad que conducía y estrellarse contra un poste de concreto de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), en el sector oriente de la ciudad.

De acuerdo con la información disponible, el percance ocurrió cuando Jesús N conducía un automóvil Chevrolet blanco, habilitado como taxi, sobre la avenida Revolución Mexicana, conocida como Las Torres. Presuntamente circulaba a exceso de velocidad cuando, al llegar al cruce con la calle 45, perdió el control del volante.

La unidad salió de su trayectoria y se impactó de frente contra un poste de concreto de la CFE, lo que dejó al conductor con diversas lesiones y provocó daños materiales de consideración en el vehículo de alquiler.

El accidente ocurrió en la avenida Revolución Mexicana, donde el taxi se estrelló contra un poste.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar tras recibir el reporte del accidente. Después de brindar los primeros auxilios al conductor, lo trasladaron a un hospital de la localidad para su valoración y atención médica.

Paramédicos de la Cruz Roja atendieron a Jesús N y lo trasladaron a un hospital local.

Elementos de Control de Accidentes también se presentaron en el sitio para tomar conocimiento de los hechos, realizar el peritaje correspondiente y determinar las circunstancias en las que ocurrió el siniestro.

Las autoridades realizan el peritaje para determinar las causas del accidente.

El vehículo quedó con severos daños en la parte frontal, mientras que las autoridades efectuaron las diligencias necesarias para el deslinde de responsabilidades.