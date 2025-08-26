Mujer de 66 años detenida por alterar orden público en Zona Centro

La tarde de este martes, una mujer identificada como Narce García Franco, de 66 años, fue detenida por elementos de la Policía Preventiva luego de protagonizar un escándalo en plena vía pública de la Zona Centro, generando alarma entre comerciantes y transeúntes.

El hecho ocurrió sobre la calle Venustiano Carranza, donde vecinos y clientes de la zona reportaron a través del Sistema Estatal de Emergencias a una mujer que se encontraba gritando de manera agresiva sin motivo aparente, alterando la tranquilidad del lugar.

De inmediato, agentes asignados a la unidad 236 arribaron al sitio y encontraron a Narce. A pesar de que los oficiales le solicitaron en repetidas ocasiones que se calmara, la mujer hizo caso omiso a las indicaciones, por lo que finalmente fue asegurada y trasladada a la Comandancia Municipal.

Narce García Franco quedó a disposición del juez calificador por la falta administrativa de alterar el orden público.