"Los hombres también lloran" Lo acuchilla su esposa

Porque hasta el amor más dulce puede terminar con una cuchillada, un hombre terminó con una herida en la mano luego que su esposa lo atacó en medio de una acalorada discusión conyugal en la colonia Plan de Guadalupe. Aunque el pleito se tornó violento y corrió sangre, el afectado, fiel al clásico "no pasa nada", se negó a presentar cargos... porque, dicen, los hombres también lloran, pero perdonan.

¿Qué ocurrió?

El incidente se registró cerca de las 21:54 horas del martes, sobre la calle 13, donde vecinos reportaron gritos, insultos y el inevitable portazo final. Al llegar los elementos de la Policía Municipal, encontraron a Jonathan Pérez Leyva, de 38 años, con una herida sangrante en la mano izquierda. Según relató el propio Jonathan, la pelea comenzó por una discusión con su esposa, identificada como Susana Zúñiga. Entre reproches y palabras que seguro no estaban en el diccionario del amor, la mujer perdió la paciencia, tomó un cuchillo y lo hirió en la palma de la mano, dejándolo con la lección de que no todas las relaciones necesitan un "final feliz".

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Paramédicos de la Cruz Roja llegaron al sitio para atender al lesionado, quien se negó al traslado hospitalario y aseguró que acudiría por sus propios medios a recibir sutura. Mientras tanto, Susana ya había desaparecido antes de que las patrullas siquiera encendieran la sirena, dejando atrás una escena de telenovela... pero sin reconciliación.

Pese a lo ocurrido, Jonathan decidió no proceder legalmente contra su agresora, tal vez por amor, por costumbre, o simplemente porque —como él mismo dijo entre risas nerviosas— "una herida sana, pero el orgullo no".