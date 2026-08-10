Joven se autolesiona en Monclova y recibe atención médica

MONCLOVA, COAH.- Una joven de 18 años fue auxiliada por sus familiares luego de ingerir diversos medicamentos y autolesionarse en las muñecas, en un domicilio de la colonia Deportiva.

Los hechos ocurrieron la tarde del lunes, cuando Estefanía N., de 18 años, atravesaba por un cuadro de depresión y se encontraba en la habitación del domicilio.

De acuerdo con la información proporcionada, la joven ingirió medicamentos y posteriormente se provocó lesiones en las muñecas. Sus familiares se percataron de la situación y evitaron que continuara lastimándose, por lo que solicitaron de inmediato el apoyo de los servicios de emergencia.

Al lugar acudieron paramédicos del SAMU Coahuila, quienes brindaron atención prehospitalaria a la joven y realizaron una valoración médica.

Posteriormente, Estefanía N. fue trasladada a la Clínica 7 del Instituto Mexicano del Seguro Social IMSS, donde quedó bajo valoración médica.

Elementos de Seguridad Pública también acudieron al domicilio tras recibir el reporte y tomaron conocimiento de lo ocurrido.

El caso fue turnado a la Agencia de Investigación Criminal AIC, autoridad que tomó conocimiento de los hechos correspondientes.