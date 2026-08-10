Seis detenidos en operativo de Seguridad Pública en Frontera

FRONTERA, Coah.- Un total de seis personas detenidas por faltas administrativas dejó un operativo de presencia y proximidad realizado por elementos de Seguridad Pública Municipal en colonias consideradas conflictivas del municipio rielero.

El despliegue se realizó la tarde del lunes, principalmente en sectores que concentran reportes frecuentes relacionados con riñas, robos y personas en desorden.

Los uniformados recorrieron las colonias Morelos, Aviación, Occidental, Borja, La Sierrita y Jardines del Aeropuerto, consideradas entre las zonas con mayor frecuencia de reportes.

Durante el operativo, denominado "barrido", los elementos reforzaron la vigilancia y realizaron recorridos preventivos con el objetivo de disminuir los incidentes y mantener presencia policial en los sectores señalados.

Como parte de las acciones, también se efectuaron recorridos en los alrededores de los centros educativos ubicados en cada una de las colonias intervenidas, con la finalidad de reforzar la seguridad y prevenir situaciones de riesgo.

El operativo concluyó con seis personas detenidas por faltas administrativas, quienes fueron puestas a disposición del juez calificador, autoridad encargada de determinar la situación correspondiente conforme al reglamento.

Las autoridades municipales mantienen este tipo de recorridos de presencia y proximidad en sectores donde se registra una mayor incidencia de reportes ciudadanos.