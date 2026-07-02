Evacuación en Coppel Monclova por falsa alarma de incendio

MONCLOVA, COAH.- La activación de la alarma contra incendios provocó la evacuación de clientes y empleados de la tienda departamental Coppel, ubicada en la Zona Centro de Monclova, lo que generó una rápida movilización de cuerpos de auxilio y autoridades municipales la tarde de este jueves.

Los hechos ocurrieron en la sucursal localizada sobre la calle Venustiano Carranza, esquina con Guerrero, donde el sistema de detección de incendios se activó de manera repentina, obligando al personal a desalojar el inmueble como medida preventiva.

Siguiendo los protocolos de seguridad, el gerente del establecimiento coordinó la salida ordenada de trabajadores y clientes, mientras se solicitaba el apoyo de los cuerpos de emergencia para verificar la situación.

Minutos después arribaron elementos de la Policía Municipal y personal de Protección Civil, quienes se entrevistaron con el encargado del negocio e iniciaron una inspección en el interior del edificio, principalmente en el segundo piso, donde presuntamente se había originado la alerta.

Tras una revisión minuciosa, las autoridades descartaron la presencia de fuego, humo o cualquier otro indicio de incendio. Finalmente, determinaron que la activación del sistema obedeció a una falla en uno de los sensores de la alarma.

Una vez confirmado que no existía riesgo para empleados ni clientes, la tienda reanudó sus actividades de manera normal, mientras el personal técnico quedó a cargo de revisar el funcionamiento del sistema de detección para evitar que vuelva a registrarse una falsa alarma.