Motociclista lesionado tras choque con camioneta en Monclova

MONCLOVA, COAH.- Un motociclista resultó lesionado luego de ser embestido por una camioneta cuyo conductor prefirió pisar el acelerador y escapar antes que asumir su responsabilidad, en un accidente registrado la tarde de este jueves sobre el bulevar Harold R. Pape.

El percance ocurrió alrededor de las 16:30 horas en el cruce con la calle Ecuador, a la altura de la colonia Guadalupe, donde el conductor de una motocicleta Kurazay color vino circulaba con dirección al sur por el carril central.

De acuerdo con la versión del afectado, al aproximarse al semáforo disminuyó la velocidad debido a que la luz cambiaba de verde a rojo. Fue en ese momento cuando una camioneta blanca que circulaba detrás no guardó la distancia de seguridad y lo impactó por alcance.

La fuerza del choque proyectó al motociclista contra la parte trasera de un automóvil Volkswagen Passat color negro, cuyo conductor ya se encontraba prácticamente detenido esperando el cambio de la señal luminosa.

Lejos de detenerse para auxiliar al lesionado, el conductor de la camioneta aceleró y escapó del lugar, dejando abandonada a la víctima y evadiendo su responsabilidad.

El automovilista del Volkswagen Passat informó que su prioridad fue auxiliar al motociclista, por lo que no alcanzó a observar mayores características de la camioneta, recordando únicamente que era de color blanco y que huyó a gran velocidad.

Paramédicos y autoridades acudieron al sitio para brindar atención al lesionado, quien presentó diversas contusiones que, afortunadamente, no ponían en riesgo su vida.

Elementos del Departamento de Control de Accidentes realizaron el peritaje correspondiente e implementaron un recorrido por los alrededores para tratar de localizar al conductor responsable; sin embargo, pese al operativo, no fue posible ubicarlo.