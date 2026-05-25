Investigan feminicidio: Estudiante de enfermería asesinada en tiroteo; buscan a su expareja

Pamela "N", una joven de 23 años que estudiaba la licenciatura en Enfermería y Obstetricia, murió tras ser atacada con arma de fuego presuntamente por su exnovio en la colonia Potrerillo, ubicada en la alcaldía La Magdalena Contreras.

Según los primeros reportes, la joven salió de su domicilio acompañada de su hermana y su cuñado con la intención de ir a cenar. Mientras abordaban un taxi sobre la avenida 5 de Mayo, un hombre identificado presuntamente como Fernando "N", expareja de Pamela, se acercó y realizó al menos dos disparos.

Una de las balas impactó en el pulmón de la estudiante, quien fue trasladada de emergencia a un hospital de la zona. A pesar de la atención médica, la joven perdió la vida horas después.

Reacción de la comunidad

Tras la agresión, el presunto atacante huyó antes de la llegada de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de los cuerpos de emergencia.

Familiares exigen justicia

Amigos y familiares de Pamela han iniciado una exigencia pública de justicia y ofrecieron una recompensa para obtener información que permita ubicar al presunto feminicida y evitar que el caso quede impune.

Los restos de la joven son velados en su domicilio en la colonia Pueblo Nuevo, también en la alcaldía La Magdalena Contreras. Por su parte, la universidad donde cursaba sus estudios expresó condolencias a la familia y se sumó a las exigencias para esclarecer el crimen.

"Queremos justicia. Hasta encontrar al responsable no vamos a descansar. No vamos a permitir que tu feminicidio quede impune", expresó una de las hermanas de Pamela, quien además pidió a las autoridades acelerar las investigaciones.