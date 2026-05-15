Exsecretario de Finanzas de Sinaloa se entrega a autoridades en Estados Unidos

Enrique Alfonso Díaz Vega, quien se desempeñó como secretario de Finanzas en el gobierno de Rubén Rocha Moya, se entregó a autoridades de Estados Unidos, de acuerdo con reportes preliminares.

El exfuncionario es uno de los diez exservidores públicos de Sinaloa señalados por autoridades estadounidenses por presuntos nexos con el narcotráfico, particularmente con la facción conocida como Los Chapitos.

Fuentes consultadas indican que Díaz Vega habría quedado bajo custodia en la ciudad de Nueva York, tras su entrega a las autoridades correspondientes.

Detalles de la detención

El caso se da luego de la detención de Gerardo Mérida Sánchez, quien también formó parte del gabinete estatal en Sinaloa. De acuerdo con la información disponible, Mérida Sánchez cruzó desde México hacia Arizona el pasado 11 de mayo y un día después compareció ante una audiencia, tras la cual fue trasladado a Nueva York, donde volvió a presentarse ante un tribunal.

Reacciones y contexto

Hasta el momento, las autoridades no han emitido una confirmación oficial ampliada sobre los cargos o el estatus legal detallado de los implicados.