Detienen a cuatro personas por asesinato de agente de la Guardia Nacional

Autoridades del Estado de México detuvieron a tres hombres y una mujer señalados como presuntos responsables del homicidio de un elemento activo de la Guardia Nacional ocurrido el pasado 10 de mayo en el municipio de La Paz.

La captura fue realizada mediante un operativo coordinado entre la Secretaría de Seguridad del Estado de México y la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.

De acuerdo con el reporte oficial, el Centro Nacional de Emergencias 9-1-1 recibió una llamada alertando sobre la muerte de un hombre en la colonia Lomas de San Sebastián. La víctima presentaba múltiples lesiones provocadas por un objeto punzocortante, presuntamente derivadas de una riña callejera.

Acciones de la autoridad

Tras confirmarse que el fallecido pertenecía a la Guardia Nacional, las autoridades iniciaron trabajos de investigación y análisis videográfico mediante cámaras del C5, logrando identificar a varios sospechosos que escaparon del lugar a bordo de una motocicleta gris.

El seguimiento en tiempo real permitió ubicar la unidad en calles del mismo municipio, donde agentes de la Dirección General de Combate al Robo de Vehículos y Transporte, junto con personal de la Fiscalía mexiquense, detuvieron a María N, Jair N, Ángel N y David N.

Detalles confirmados

Según la información oficial, David N contaba además con mandamientos judiciales pendientes. Durante la intervención también fue asegurada la motocicleta presuntamente utilizada tras el ataque.

Luego de ser informados sobre sus derechos, los detenidos fueron trasladados ante el Ministerio Público, donde se definirá su situación jurídica por su posible participación en el delito de homicidio.