Hombre incendio vehículo y amenaza con lanzarse en Torreón

Elementos de emergencia y corporaciones de seguridad se movilizaron la mañana de este viernes en la colonia Villas La Merced, en Torreón, luego del incendio de un vehículo registrado sobre el cruce de las calles Abarrotes y Del Vestido.

De acuerdo con reportes de vecinos del sector, un hombre identificado como Fidel N comenzó a alterar el orden público antes de prender fuego presuntamente de manera intencional a un automóvil Dodge Atos.

Ante el riesgo de que las llamas se propagaran o generaran una explosión, habitantes de la zona solicitaron el apoyo de Bomberos, Protección Civil y elementos de la Policía Municipal.

El incidente en Villas La Merced

Al arribar al lugar, las autoridades encontraron al sujeto intentando acercarse al vehículo mientras este era consumido por el fuego. Los agentes intervinieron de inmediato para evitar que ocurriera una situación de mayor riesgo tanto para él como para las personas presentes.

Según los reportes oficiales, durante la intervención el hombre mostró una actitud agresiva y lanzó amenazas contra los elementos de seguridad, por lo que fue asegurado en el sitio.

Respuesta de los servicios de emergencia

El incendio fue controlado por personal de Bomberos sin que se reportaran personas lesionadas. Posteriormente, Fidel N fue puesto a disposición del Ministerio Público, instancia que determinará su situación jurídica en las próximas horas.