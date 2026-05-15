Caen tres con arsenal en la 57

PROGRESO, COAH.— Un fuerte golpe contra el tráfico de armamento se registró sobre la carretera federal 57, luego que corporaciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno lograran la detención de tres hombres que transportaban un importante arsenal y equipo táctico a bordo de un vehículo en el municipio de Progreso.

La movilización ocurrió sobre el tramo carretero Piedras Negras-Monclova, a la altura del poblado San José de Aura, donde autoridades federales y estatales mantenían recorridos de vigilancia como parte de los operativos de blindaje desplegados en la Región Carbonífera.

Fue durante uno de los patrullajes preventivos cuando elementos de seguridad detectaron un vehículo sospechoso que llamó la atención de los oficiales, quienes de inmediato le marcaron el alto para efectuar una revisión de rutina.

Al inspeccionar la unidad, los agentes localizaron un arsenal oculto que encendió las alertas entre las corporaciones, asegurando un total de 22 armas cortas, además del mismo número de cargadores abastecidos con cartuchos útiles y varios teléfonos celulares que quedaron bajo resguardo como parte de las investigaciones.

Las autoridades aseguraron un total de 22 armas cortas y un arma larga durante el operativo en Progreso.

De manera paralela, dentro del mismo despliegue de seguridad también fue asegurada un arma larga, cientos de municiones y un vehículo, fortaleciendo las sospechas de una posible red de traslado de armamento a través de la principal vía federal del estado.

La operación fue encabezada de forma coordinada por elementos de la Fiscalía General de la República, Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así como corporaciones estatales, quienes mantienen vigilancia permanente en carreteras estratégicas de Coahuila para frenar actividades ilícitas.

El arsenal asegurado podría estar destinado a Michoacán, según las investigaciones de la FGR.

De acuerdo con información preliminar, las investigaciones apuntan a que el arsenal tendría como posible destino el estado de Michoacán y que presuntamente pudo haber ingresado al país por la frontera norte, aunque esta línea de investigación continúa abierta mientras se realizan peritajes especializados.

Pese a lo delicado del hallazgo, el operativo concluyó sin intercambio de disparos ni personas lesionadas, logrando la captura de los tres implicados, quienes fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal para determinar su situación jurídica.

El operativo se realizó sin disparos ni heridos, y los detenidos fueron puestos a disposición del MP Federal.

Peritos federales ya trabajan en análisis balísticos y en la revisión de los objetos asegurados, buscando establecer si las armas estarían relacionadas con operaciones criminales o redes de tráfico en rutas del norte del país.