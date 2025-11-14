Comerciante de Monclova es víctima de extorsión telefónica

MONCLOVA, COAH.- Un comerciante de la ciudad fue víctima de extorsión este viernes, luego de recibir una llamada en la que le informaron que su hijo y su trabajador habían sido secuestrados. Los delincuentes pidieron una fuerte suma de dinero para liberar a los plagiados, lo que desató una movilización inmediata de las autoridades municipales.

El incidente comenzó alrededor de las 14:50 horas, cuando el afectado, identificado como Juan Gabriel Moreno Torres, recibió una llamada desde el número 3137655467. En la comunicación, los extorsionadores le informaron que tenían secuestrados a su hijo, Juan Alfredo Moreno López, de 20 años, y a su trabajador, Rolando Vega. Los delincuentes exigieron la cantidad de 50 mil pesos a cambio de su liberación.

¿Qué ocurrió?

Bajo presión y angustia, el comerciante accedió a realizar el pago, pero antes de hacerlo, decidió seguir la ubicación de la grúa, que había sido enviada como parte del servicio solicitado previamente al Libramiento Eliseo Mendoza Berrueto. Gracias al GPS de la camioneta, logró ubicar tanto la unidad como a sus tripulantes y, antes de realizar el pago completo, la policía intervino.

Al seguir la grúa, el comerciante pudo rastrear su ubicación hasta la Avenida 4. Afortunadamente, los oficiales localizaron a los dos secuestrados, tanto al hijo como al trabajador, quienes fueron encontrados sanos y salvos.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

En una acción rápida y coordinada, la policía logró evitar que el comerciante realizara el pago completo de los 50 mil pesos exigidos, aunque había depositado previamente 15 mil pesos en la cuenta de los delincuentes. La rápida intervención de las autoridades fue clave para evitar mayores complicaciones.

Tanto el comerciante como los dos hombres secuestrados fueron entrevistados por la policía, quienes confirmaron que no habían sufrido daños físicos durante el tiempo en que estuvieron bajo la amenaza de los extorsionadores.

El incidente dejó al descubierto una vez más el modus operandi de los delincuentes que operan mediante llamadas telefónicas para extorsionar a sus víctimas, generando temor y pánico en la ciudadanía. Las autoridades continúan investigando el caso para dar con los responsables de este delito, mientras que el comerciante fue orientado para interponer la denuncia formal correspondiente.