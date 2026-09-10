Monclova: padre de familia vive angustia por extorsión telefónica

MONCLOVA, Coah.- Un padre de familia de la colonia Buenos Aires vivió momentos de angustia luego de recibir llamadas de personas que se hicieron pasar por integrantes de un grupo criminal y le exigieron nueve mil pesos para no atentar contra él.

El intento de extorsión comenzó alrededor de las 09:10 horas de este jueves y se prolongó hasta las 09:30 horas, cuando el afectado recibió varias llamadas del mismo número telefónico.

Durante las comunicaciones, los desconocidos le exigieron depositar nueve mil pesos y lo amenazaron con privarlo de la libertad si no entregaba el dinero. Incluso aseguraron encontrarse a pocas cuadras de su domicilio.

Los extorsionadores también le proporcionaron un número de cuenta para realizar el supuesto pago y le advirtieron que acudirían personalmente por efectivo. Como parte de las amenazas, mencionaron a una persona de apellido Montemayor y aseguraron que regresarían en aproximadamente 40 minutos.

El afectado se encontraba trabajando y, al conocer que su esposa y su madre permanecían en la vivienda, decidió solicitar apoyo de las autoridades ante el temor de que pudieran ser víctimas de alguna agresión.

También señaló que quienes realizaban las llamadas conocían su nombre y algunos detalles relacionados con su domicilio, situación que incrementó su preocupación.

Elementos de la policía municipal acudieron al sector para verificar la situación y brindar orientación a los familiares del afectado, a quienes recomendaron mantener la calma y no realizar ningún depósito.

Los oficiales explicaron que no debían proporcionar información a los desconocidos, además de recomendar no contestar llamadas provenientes de números no identificados y bloquearlos.

Finalmente, el padre de familia no realizó ningún depósito y no se reportó la presencia de los supuestos delincuentes en el domicilio.