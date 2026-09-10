Riña entre estudiantes del CecyTec deja un lesionado

MONCLOVA, COAH.- Una riña entre estudiantes del CecyTec Sur dejó a un adolescente de 16 años lesionado y movilizó a elementos de la Policía Municipal en la colonia Rogelio Montemayor.

El enfrentamiento ocurrió minutos antes del mediodía de este jueves sobre la calle Mártires de Chicago, donde varios alumnos participaron en una confrontación armados con cuchillos que posteriormente se dispersó.

Lesiones y atención médica

Francisco 'N' de 16 años, presentó una lesión en uno de los dedos de la mano derecha, por lo que los oficiales solicitaron apoyo para trasladarlo a recibir atención médica.

El estudiante fue llevado a la Clínica 84 del IMSS, ubicada en la colonia Obrera Sur Tercer Sector, donde recibió atención médica y sus familiares fueron notificados.

Detenciones y declaraciones

Durante la intervención policial fueron localizados Jonathan 'N', de 16 años, y Jesús 'N', de 15, quienes fueron trasladados a la Comandancia Municipal en calidad de presentados.

Sin embargo, Francisco 'N' no pudo identificarlos como las personas que lo habían agredido, por lo que ambos quedaron únicamente a disposición de la autoridad por una falta administrativa.

Luego de la riña, los elementos municipales permanecieron en los alrededores del plantel durante la salida de los estudiantes, como medida preventiva para evitar una nueva confrontación.

Durante la atención del reporte también surgió la versión de que otro estudiante habría resultado lesionado con un arma blanca. Las autoridades no confirmaron esa información y tampoco localizaron en los hospitales a un menor con esas características.