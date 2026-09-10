Cateo en El Roble deja tres detenidos y droga asegurada

MONCLOVA, COAH.- Tres personas fueron detenidas y una cantidad considerable de cristal fue asegurada durante un cateo realizado en un domicilio de la colonia El Roble.

La diligencia se efectuó ayer en un inmueble ubicado sobre la calle 11 de Julio, donde se concentraron elementos de corporaciones estatales y municipales, además de un agente del Ministerio Público y personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado.

Detalles del cateo

Los agentes ingresaron al domicilio con una orden de cateo autorizada por un juez, como parte de una investigación relacionada con presuntas actividades ilícitas.

Durante la inspección, las autoridades localizaron diversas cantidades de una sustancia con características de cristal, por lo que procedieron a su aseguramiento.

Detenciones realizadas

En el lugar también fueron detenidas tres personas, quienes posteriormente fueron trasladadas y quedaron a disposición de la autoridad correspondiente para determinar su situación jurídica.

Al concluir las diligencias, el inmueble quedó asegurado y bajo resguardo de las autoridades mediante los sellos oficiales.