Ingresan a niña de 4 años con golpe en la cabeza

MONCLOVA, COAH.- Una niña de cuatro años ingresó a la Clínica 7 del IMSS con un golpe en la cabeza, situación que movilizó la tarde de ayer a policías municipales y detectives de la Agencia de Investigación Criminal.

El reporte fue recibido alrededor de las 18:00 horas de este miércoles, cuando personal de Trabajo Social del nosocomio solicitó la presencia de las autoridades para conocer las circunstancias en que la menor había resultado lesionada.

Circunstancias del Accidente

La pequeña, identificada como María 'N', fue ingresada al área de Pediatría, donde permaneció bajo supervisión médica y fue reportada fuera de peligro.

De acuerdo con la información proporcionada a los investigadores, la niña había sufrido una caída el primero de septiembre dentro de su domicilio, ubicado en la colonia Eva Sámano.

Sus padres explicaron que inicialmente la menor se encontraba bien; sin embargo, posteriormente presentó inflamación en la zona donde recibió el golpe y comenzó a manifestar malestares.

Ante esta situación, decidieron llevarla a recibir atención médica.

Intervención de las Autoridades

Debido a que la lesión tenía varios días de evolución, personal del hospital notificó a las autoridades para verificar que el golpe correspondiera con el accidente referido por los padres y descartar alguna situación de violencia.

Policías municipales y agentes de la Agencia de Investigación Criminal acudieron a la clínica y entrevistaron a los padres de la menor.

Luego de las primeras diligencias y de recabar la información correspondiente, las autoridades no encontraron indicios de que la niña hubiera sido víctima de algún tipo de abuso por parte de sus progenitores.