Detenidos dos jóvenes por extorsión y amenazas a ganaderos en operativo policial

Dos jóvenes señalados como presuntos responsables de extorsión y amenazas en agravio de ganaderos de la región fueron detenidos por autoridades municipales, luego de un operativo realizado en calles del Fraccionamiento 22 de Noviembre, en este Pueblo Mágico.

La detención se llevó a cabo en el cruce de la calle 5 de Septiembre con Heroico Colegio Militar y Óscar Flores Tapia, donde elementos de la unidad 5649 lograron ubicar y asegurar a los sospechosos, quienes presuntamente operaban bajo un esquema de extorsión telefónica y bancaria.

De acuerdo con la información oficial, los ahora detenidos contactaban a ganaderos de la región para exigirles dinero. En un primer momento lograban que las víctimas realizaran un depósito inicial y, posteriormente, mediante amenazas, los obligaban a enviar más dinero a diversas cuentas bancarias, incrementando las cantidades exigidas.

Los detenidos fueron identificados como Jordaleny Coronado Hernández, de 20 años de edad, con domicilio en la calle Luis Muñiz de la Zona Centro del municipio de Ocampo, así como Cristian Leonardo García Palacios, también de 20 años, con domicilio en la calle Aldama número 125, de la Zona Centro del mismo municipio.

Tras su aseguramiento, ambos jóvenes fueron puestos a disposición del Ministerio Público del Fuero Común, en Monclova, donde se integrará la carpeta de investigación correspondiente para deslindar responsabilidades y determinar su situación legal.

Autoridades exhortaron a los productores y ciudadanos en general a denunciar de inmediato cualquier intento de extorsión, recordando que este tipo de delitos suele apoyarse en el miedo y el silencio de las víctimas para continuar operando.