Asalto violento deja a madre e hijo heridos en Monclova

Un hecho de violencia registrado la tarde de ayer en la colonia Cañada Norte dejó como saldo a dos personas lesionadas, luego de que fueran atacadas por un grupo de pandilleros que intentó despojarlas de sus pertenencias. El incidente ocurrió en el cruce de las calles Gregorio López y José R. Romero, cuando un hombre que se dirigía al domicilio de su madre fue interceptado por varios sujetos.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, la víctima se identificó como David Mejía Rodríguez, de 34 años de edad, quien fue agredido físicamente al resistirse al intento de robo de su bicicleta y su teléfono celular. La agresión se produjo justo al momento de arribar a la vivienda de su madre, María del Carmen Rodríguez Ramírez, de 56 años.

Al percatarse de la situación, la mujer salió del domicilio para auxiliar a su hijo; sin embargo, también fue atacada por los agresores, resultando con diversas lesiones. Tras consumar la agresión, los presuntos responsables huyeron del lugar, logrando evadir la acción de las autoridades municipales, pese a que se desplegó un operativo de búsqueda en el sector.

Vecinos del área solicitaron apoyo a los cuerpos de emergencia, arribando al sitio paramédicos del Grupo GUB, quienes brindaron atención prehospitalaria tanto a la madre como al hijo. Ambos fueron valorados en el lugar y posteriormente trasladados para recibir atención médica especializada, debido a la gravedad de las lesiones que presentaban.

Elementos de Seguridad Pública tomaron conocimiento de los hechos y recabaron los datos correspondientes para integrar el reporte oficial. Hasta el cierre de esta edición, no se había informado sobre personas detenidas en relación con la agresión, mientras que las autoridades continúan con las indagatorias correspondientes.