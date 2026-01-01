Monclova: incendio por pirotecnia causa lesiones y pérdidas

Monclova, Coahuila. La celebración de Año Nuevo se vio empañada por dos fuertes incendios registrados en distintas colonias del sector oriente, presuntamente originados por el uso de pirotecnia tipo tubo, hechos que movilizaron a cuerpos de emergencia y dejaron como saldo personas lesionadas y daños materiales de consideración.

El primer incendio se registró en la colonia Campanario

El primer siniestro se reportó en el sector Misiones, de la colonia Campanario, donde una vivienda fue alcanzada por las llamas tras la detonación de artefactos pirotécnicos. En el lugar resultaron lesionadas Karina Jaqueline Tobías Sánchez, de 35 años de edad; la menor Mía Jaqueline Tobías, de 17 años; así como María Francisca Rivera, tía de las afectadas. Las tres personas recibieron atención prehospitalaria y posteriormente fueron trasladadas a la Clínica 7 para su valoración médica, donde quedaron bajo observación.

Elementos del cuerpo de Bomberos acudieron de inmediato para controlar el fuego y evitar que se propagara a domicilios contiguos, mientras que corporaciones de Seguridad Pública acordonaron el área para facilitar las labores de auxilio y resguardar a los vecinos.

Un segundo incendio de gran magnitud ocurrió en la colonia Guerrero

Horas más tarde, un segundo incendio de gran magnitud se registró en la colonia Guerrero. En este caso, un domicilio fue consumido casi en su totalidad por las intensas llamas, lo que generó momentos de tensión entre los habitantes del sector. De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades, el fuego habría sido provocado por el uso irresponsable de pirotecnia durante los festejos.

Afortunadamente, en este último hecho no se reportaron personas lesionadas; sin embargo, las pérdidas materiales fueron significativas. Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para evitar el uso de artefactos pirotécnicos, ya que representan un alto riesgo para la integridad física de las personas y el patrimonio familiar.