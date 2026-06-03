Susto masivo en transporte urbano

MONCLOVA, COAH. - Momentos de tensión y alarma vivieron pasajeros de una unidad del transporte público de la ruta Mayo-Barrera, luego de que una falla mecánica provocara la ruptura de una de las rótulas del vehículo mientras se encontraba en circulación sobre el cruce de las avenidas Adolfo López Mateos y Gustavo Díaz Ordaz.

El incidente ocurrió durante la tarde, cuando la unidad avanzaba con una carga considerable de usuarios a bordo. De acuerdo con los primeros reportes, el exceso de pasajeros habría generado una presión adicional en el sistema mecánico del camión, situación que derivó en la avería.

Testigos señalaron que el estruendo generado por la ruptura fue escuchado tanto por los ocupantes del transporte como por personas que se encontraban en las inmediaciones. El fuerte golpe provocó momentos de incertidumbre entre los pasajeros, quienes por varios segundos desconocían lo que había ocurrido.

Tras detenerse la marcha de la unidad, algunos usuarios manifestaron molestias físicas derivadas del movimiento brusco ocasionado por la falla, aunque no se reportaron personas con lesiones de gravedad.

La circulación en el sector se vio afectada parcialmente mientras se realizaban las maniobras necesarias para retirar el vehículo averiado y evitar riesgos para otros automovilistas que transitaban por la zona.

Autoridades y personal relacionado con el servicio de transporte tomaron conocimiento de los hechos para coordinar el retiro de la unidad y restablecer la normalidad en la ruta.

El incidente volvió a poner sobre la mesa las condiciones mecánicas de algunas unidades del transporte colectivo y la importancia de mantener revisiones constantes para garantizar la seguridad de los usuarios que diariamente utilizan este servicio.