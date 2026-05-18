Albañil pierde la vida tras días agonía

MONCLOVA COAH.- Tras varios días internado y luchando por sobrevivir, un albañil originario del municipio de Múzquiz, Coahuila, perdió la vida la mañana de ayer en las instalaciones del Hospital Amparo Pape Benavides, luego de sufrir severas lesiones provocadas presuntamente por una agresión física.

Fue cerca de las 10:00 de la mañana cuando médicos del nosocomio reportaron el fallecimiento de quien fue identificado como Audel Petrolino Wislar Sánchez, de 44 años y de oficio albañil, dando aviso inmediato a elementos de la Agencia de Investigación Criminal y autoridades de la Fiscalía General del Estado.

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¿Cómo ocurrió la agresión?

De acuerdo con las primeras investigaciones, los agentes ministeriales se entrevistaron con Leonela Wislar, hermana del ahora fallecido, quien señaló que Audel fue brutalmente golpeado el pasado 30 de abril en el municipio de Múzquiz, resultando con lesiones de gravedad.

Inicialmente fue trasladado e internado en un centro de salud de Ciudad Acuña; sin embargo, debido a la magnitud de las heridas, especialistas recomendaron su traslado urgente al Hospital Amparo Pape Benavides de Monclova, donde ingresó el día 3 de mayo.

Detalles confirmados sobre su estado de salud

Según los reportes médicos, la víctima presentaba fractura de cráneo e inflamación cerebral, lesiones que lo mantuvieron intubado y bajo observación médica durante varios días. Pese a los esfuerzos del personal médico, su estado de salud se complicó hasta que finalmente perdió la batalla la mañana de ayer.

Acciones de la autoridad

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal ya realizan las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos y determinar las circunstancias en que ocurrió la agresión que terminó cobrando la vida del trabajador de la construcción.