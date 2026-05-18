balean a hombre en pozuelos

FRONTERA, COAH.– Lo que inició como una convivencia terminó en una escena de terror, luego que una riña dentro de un evento privado en el ejido Pozuelos acabó con un hombre herido de bala, desatando una fuerte movilización policiaca y de cuerpos de rescate durante la madrugada de este domingo. El agresor fue detenido por las autoridades.

El violento episodio ocurrió en medio de una discusión entre asistentes en el lugar, donde el ambiente se salió de control cuando presuntamente varios hombres comenzaron a hacerse de palabras hasta llegar a los empujones.

Testigos señalaron que, en cuestión de segundos, uno de los involucrados sacó un arma de fuego y la accionó contra otro de los presentes, quien cayó lesionado ante la mirada atónita de personas que presenciaban el altercado.

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Las detonaciones sembraron el pánico entre los asistentes, quienes comenzaron a correr para ponerse a salvo mientras otros solicitaban desesperadamente ayuda al número de emergencias 911.

Minutos después, elementos de Seguridad Pública y paramédicos de la Cruz Roja Mexicana arribaron al sitio para atender la emergencia, encontrando al lesionado con una herida provocada por proyectil de arma de fuego.

Los socorristas brindaron atención prehospitalaria al hombre herido y posteriormente lo trasladaron de urgencia al Hospital General Amparo Pape de Benavides en Monclova, donde quedó internado bajo observación médica.

Mientras tanto, elementos policiacos acordonaron el área e implementaron un operativo en los alrededores del ejido Pozuelos para tratar de ubicar al presunto agresor, quien fue detenido tras el artero ataque.

Hasta el cierre de esta edición, las autoridades no habían revelado la identidad de la víctima ni la del agresor, mientras detectives ya investigan el caso para esclarecer cómo se originó la riña que terminó a balazos.