¡Dormita al volante y volcó!

SAN BUENA VENTURA.- La madrugada de este domingo se tiñó de tragedia sobre la carretera federal número 30, luego de que una aparatosa volcadura dejara cinco personas lesionadas, entre ellas un niño de apenas cinco años que terminó debatiéndose entre la vida y la muerte tras salir expulsado del vehículo durante el accidente.

El fuerte percance ocurrió minutos después de las 5:00 de la mañana, en el tramo que conecta a los municipios de San Buenaventura y Ciudad Frontera, a la altura del kilómetro 16, donde un automóvil Honda Accord gris terminó completamente destrozado tras salirse del camino y dar varias volteretas sobre la terracería.

El accidente ocurrió en la madrugada, cuando un automóvil se salió del camino y volcó varias veces.

De acuerdo con los primeros informes recabados en el lugar, el conductor circulaba presuntamente a exceso de velocidad y bajo los efectos del alcohol cuando perdió el control de la unidad. Las autoridades señalaron que aparentemente el hombre se quedó dormido al volante, provocando la salida del automóvil de la carpeta asfáltica.

Durante la volcadura, el pequeño Felipe Leonel salió proyectado violentamente del interior del vehículo, impactándose contra el suelo y sufriendo una severa lesión en la cabeza, además de una hemorragia cerebral interna que obligó a movilizar de inmediato a los cuerpos de emergencia.

Felipe Leonel, un niño de cinco años, sufrió una severa lesión cerebral y fue trasladado a un hospital especializado.

Paramédicos de Protección Civil de San Buenaventura y Ciudad Frontera, junto con socorristas de Cruz Roja, atendieron a los lesionados en medio de la oscuridad y trasladaron al menor a la clínica 51 del IMSS, donde fue estabilizado de emergencia.

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Debido a la gravedad de las heridas, médicos iniciaron las gestiones para trasladarlo a un hospital especializado en Monterrey. Su estado de salud fue reportado como sumamente delicado.

Entre los lesionados también fueron identificados Edwin Antonio Ramos Armendáriz y la menor Ana Sofía, ambos canalizados a la clínica 7 del IMSS en Monclova.

Las autoridades investigan las causas del accidente, que incluyen presunto exceso de velocidad y alcohol en el conductor.

Autoridades municipales y cuerpos de auxilio tomaron conocimiento de los hechos, mientras las investigaciones continúan para esclarecer las causas exactas de esta tragedia carretera.