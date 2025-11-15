Muere operador de tráiler tras caer de un puente en el tramo Los Chorros

Arteaga, Coahuila.- Un conductor de transporte de carga, de 55 años, falleció este sábado luego de caer de un desnivel de más de cinco metros en el kilómetro 219 de la carretera federal 57, dentro del tramo Los Chorros, en la zona conocida como Las Imágenes.

Según la información preliminar, el operador habría bajado de su unidad para limpiar los cristales, sin percatarse de que estaba al borde de un puente. Al dar un paso en falso, se desplomó hacia el vacío, lo que le provocó la muerte de manera inmediata.

El acompañante del transportista fue quien solicitó auxilio al número de emergencias, lo que generó la movilización de policías municipales, bomberos, personal de Protección Civil de Arteaga y de Caminos y Puentes Federales.

¿Qué ocurrió?

Al arribar, los cuerpos de seguridad confirmaron el deceso y dieron aviso a la Agencia de Investigación Criminal para iniciar las indagatorias correspondientes.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Posteriormente, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense, donde médicos especialistas determinarán la causa precisa del fallecimiento.