La AIC implementa operativo de seguridad en Monclova durante el Buen Fin

MONCLOVA, COAH.- Con el objetivo de garantizar la seguridad de los consumidores durante la celebración del Buen Fin, la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General del Estado Región Centro puso en marcha un operativo especial de presencia y vigilancia.

El operativo, que se desarrollará durante todo el fin de semana, consiste en rondines de vigilancia en diversos centros comerciales de la región para prevenir delitos contra los compradores.

¿Qué medidas se implementaron en el operativo?

El operativo estuvo al mando del Inspector Roberto Torres, quien coordinó a 14 elementos de la AIC, apoyados por 5 unidades que realizaron recorridos periódicos en puntos estratégicos de alta afluencia, como plazas comerciales y tiendas departamentales. El objetivo fue disuadir la comisión de delitos como el robo o fraude en las compras. Los agentes se enfocaron en áreas de estacionamiento, entradas y salidas de los comercios, además de realizar revisiones de rutina en los alrededores para verificar la presencia de vehículos sospechosos o personas que pudieran generar incidentes.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Las autoridades expresaron su compromiso de velar por la seguridad de los ciudadanos durante los días de descuentos, un periodo que suele registrar un incremento en la actividad comercial y, en ocasiones, en delitos relacionados con el consumo masivo. La AIC continuará con el monitoreo durante las siguientes jornadas del Buen Fin, con el fin de mantener el ambiente de tranquilidad y confianza para los compradores, y se exhortó a la ciudadanía a reportar cualquier actividad sospechosa a las autoridades correspondientes.