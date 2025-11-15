¡Brutal choque! Deja a motociclista inconsciente

MONCLOVA, COAH.- Un motociclista terminó inconsciente y con lesiones de consideración luego de estrellarse contra un vehículo compacto durante la madrugada de este sábado en la colonia El Campanario, un accidente que por su gravedad desató una fuerte movilización de socorristas del GRUM y elementos policiacos.

¿Qué ocurrió?

El percance ocurrió alrededor de la medianoche en el cruce de las calles Del Campanario y Ramos Flores, cuando el motociclista, quien viajaba en una Italika DM150 modelo 2024 color rojo y sin placas, presuntamente se atravesó al paso de un Suzuki Swift rojo modelo 2022, conducido por Víctor Hugo Puente Mendoza, de 26 años, vecino de la colonia Lomas de San Miguel.

De acuerdo con el reporte preliminar, el motociclista quedó tendido sobre el pavimento tras el impacto, inconsciente y sin identificación alguna, lo que complicó los primeros minutos de atención. Su unidad terminó con severos daños, mientras que el Suzuki resultó afectado en la parte del parabrisas. Víctor Hugo, aunque con molestias físicas, permaneció consciente.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Paramédicos del GRUM auxiliaron al motociclista, cuyo estado generaba preocupación entre los presentes debido a la fuerza del golpe. Fue trasladado de urgencia al Hospital General Amparo Pape de Benavides, donde finalmente pudo ser identificado como Ángel Iván de la Fuente, luego de que su madre fuera notificada del accidente.

Autoridades se encargaron de deslindar las responsabilidades por lo que el área fue asegurada para realizar el peritaje correspondiente y determinar con precisión cómo ocurrió el accidente. El caso quedó en manos del Ministerio Público, quienes continuarán con las investigaciones para establecer responsabilidades en este choque que dejó al joven motociclista al borde del colapso.