Se estrella en poste al pasar curva

MONCLOVA, COAH.- Una joven automovilista terminó lesionada y con su vehículo completamente destrozado, luego de perder el control del volante y estrellarse contra la protección metálica de un poste de la Comisión Federal de Electricidad, en un aparatoso accidente registrado la mañana de este lunes sobre la avenida Montessori.

El percance ocurrió minutos antes de las 06:00 horas, movilizando a elementos de Seguridad Pública Municipal y paramédicos del Grupo de Rescate y Urgencias Médicas (GRUM), quienes acudieron de inmediato para brindar auxilio a la conductora.

La lesionada fue identificada como Fernanda Álvarez Garza, de 23 años de edad, vecina de la colonia Miguel Hidalgo, quien conducía un automóvil Chevrolet Sonic color guindo con dirección al oriente, presuntamente rumbo a su domicilio.

¿Cómo ocurrió el accidente?

De acuerdo con el peritaje preliminar, la joven circulaba a una velocidad mayor a la permitida y, al llegar a una pronunciada curva ubicada a la altura de una clínica particular, perdió el control de la unidad.

Sin posibilidad de corregir la trayectoria, el automóvil salió del camino y terminó impactándose violentamente contra la estructura metálica que protege un poste de concreto de la Comisión Federal de Electricidad, dejando el frente del vehículo prácticamente destruido.

Acciones de la autoridad

Paramédicos del GRUM brindaron atención prehospitalaria a Fernanda y, tras una valoración médica, determinaron su traslado a la clínica del ISSSTE para una revisión más completa. Afortunadamente, las lesiones que presentaba no fueron consideradas de gravedad.

Elementos de Seguridad Pública Municipal realizaron el peritaje correspondiente y solicitaron el apoyo de una grúa para retirar el vehículo siniestrado, mientras se llevaban a cabo las diligencias para determinar las responsabilidades del accidente.