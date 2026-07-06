Accidente de motociclista en Monclova: José Ángel Chávez resulta herido

MONCLOVA COAH.- Un motociclista de 59 años resultó lesionado la tarde del sábado tras perder el control de su unidad y derrapar sobre el bulevar Harold R. Pape, a la altura de la colonia Eva Sámano, accidente que movilizó a cuerpos de emergencia y autoridades de vialidad.

El lesionado fue identificado como José Ángel Chávez, de 59 años y originario de Ciudad Acuña. De acuerdo con los primeros reportes, circulaba de norte a sur cuando ocurrió el percance.

Las primeras investigaciones indican que, al aproximarse al puente elevado ubicado en el cruce con la avenida Sidermex, la motocicleta pasó sobre las boyas de delimitación instaladas en la vialidad. La maniobra provocó que el conductor perdiera el control, derrapara varios metros y cayera sobre la carpeta asfáltica.

Tras el accidente, la motocicleta quedó a un costado del bulevar, mientras el motociclista permaneció lesionado sobre el pavimento. Automovilistas que presenciaron los hechos solicitaron apoyo mediante el sistema de emergencias.

Paramédicos del Grupo de Rescate y Urgencias Médicas (GRUM) brindaron atención prehospitalaria al lesionado. Después de estabilizarlo e inmovilizarlo, lo trasladaron al Hospital Amparo Pape de Benavides para que recibiera atención médica especializada.

Los socorristas informaron que José Ángel Chávez presentaba golpes en diversas partes del cuerpo, lesiones contusas en la espalda y dolor en ambas extremidades inferiores, lesiones ocasionadas por la caída.

Durante las maniobras de auxilio, elementos de Tránsito Municipal y personal de Peritaje abanderaron el área, regularon la circulación vehicular y realizaron las diligencias correspondientes para determinar las causas del accidente.

Una vez concluidas las actuaciones, la motocicleta fue retirada con apoyo de una grúa y trasladada al corralón municipal, donde quedó a disposición de las autoridades competentes.