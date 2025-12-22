Detienen a joven por portar arma prohibida en Monclova

MONCLOVA, COAH.— Un joven de 20 años fue detenido por elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, luego de ser sorprendido en posesión de un arma prohibida y agredir a oficiales durante una intervención realizada en la colonia Burócratas.

Los hechos se registraron la tarde de ayer sobre la calle Santiago Aguirre, donde policías de Monclova acudieron para atender un reporte por alteración del orden. Al arribar al sitio, los oficiales detectaron una conducta sospechosa por parte de Fernando Cerda Niño, quien al ser abordado reaccionó de manera violenta y se lanzó contra los uniformados, generando un forcejeo.

Durante la revisión preventiva, los agentes le aseguraron un arma prohibida, por lo que fue sometido y trasladado a las instalaciones de la corporación a bordo de la unidad 214. El joven quedó a disposición del Ministerio Público por el delito de portación de arma prohibida, así como por las agresiones cometidas contra la autoridad.

Autoridades municipales informaron que se dará seguimiento al caso para deslindar responsabilidades conforme a derecho, reiterando el llamado a la ciudadanía a respetar a las autoridades y evitar conductas que pongan en riesgo la integridad de terceros.