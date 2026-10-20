Fiscalía asegura siete kilos de sustancias en Monclova: clausuran domicilio

MONCLOVA, Coah. - Un domicilio de la colonia Azteca fue clausurado luego de que autoridades aseguraran cerca de siete kilogramos de cristal y marihuana durante un cateo realizado en la madrugada.

La diligencia se llevó a cabo alrededor de la una de la mañana en una vivienda ubicada en la calle Teotihuacán, en el cruce con Cuauhtémoc, donde agentes de la Fiscalía General del Estado encabezaron la intervención en cumplimiento de una orden judicial.

En el operativo participaron elementos de la Policía Municipal, la Policía Estatal y el Ejército Mexicano, quienes brindaron apoyo a las autoridades ministeriales durante las acciones realizadas en el inmueble.

Durante la inspección, los agentes localizaron diversas cantidades de narcóticos que, en conjunto, sumaron aproximadamente siete kilogramos.

El aseguramiento incluyó cristal y marihuana, sustancias que quedaron a disposición de las instancias correspondientes para las investigaciones.

Una vez concluidas las diligencias, las autoridades procedieron a clausurar la propiedad, que quedó cerrada mientras avanzan las indagatorias sobre el material decomisado.

Hasta el momento, la información disponible no precisa si hubo personas detenidas ni detalla cuánto correspondía a cada una de las sustancias aseguradas.

La Fiscalía General del Estado continuará con las actuaciones ministeriales para esclarecer las circunstancias del caso e identificar, en su caso, a las personas relacionadas con los narcóticos encontrados en la vivienda.

Las investigaciones permitirán establecer las posibles responsabilidades derivadas del aseguramiento, conforme avance la integración de la carpeta correspondiente.